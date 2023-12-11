مسلم: الأحزاب لديها فرصة مميزة لممارسة السياسة والاحتكاك بالشارع

قال الدكتور محمود مسلم، رئيس مجلس إدارة جريدة «الوطن»، ورئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، إنّ الأحزاب لديها فرصة مميزة لممارسة السياسة بشكل فاعل وأن تحتك بالشارع، حيث أصبح لديها جيلا جديدا مهتما بالسياسة ويجب أن تعمل عليها، مشيرًا إلى أن المصريين يتعاملون مع الانتخابات الرئاسية بفرحة، حيث أصبحت الأسر تستغل هذه الفرصة من أجل الخروج وانتخاب المرشح الذي يفضلونه.

وأضاف مسلم في حواره مع الإعلامية إيمان عزالدين، عبر قناة «cbc»، أنّ المشروع التنموي للرئيس عبدالفتاح السيسي سيستكمل خلال الفترة المقبلة، وسيتولى الشباب مناصب أعلى ويزداد عددهم بشكل كبير، مشيرًا إلى أن بعض الملفات تعبر عن الرقي وعلامات التحضر؛ مثل دعم المرأة والشباب وذوي الهمم، حيث يجب أن تكون الدولة مؤمنة بهم، لذلك، فإن معظم ما يمسهم يتم اتخاذ إجراءات متصلة به سريعا، فقد تبنى الرئيس السيسي مؤتمر قادرون باختلاف وتغيرت وجهة نظر المصريين فيهم، أما متحدي الإعاقة فقد أصبح لديهم طموحا لفعل المزيد وتحقيق الإنجازات.

تمكين الشباب والمرأة

وتابع رئيس مجلس إدارة جريدة «الوطن»، أنّ المرأة حصلت على دعم كبير جدا في السنوات الماضية، فقد تقلدت المناصب بدرجة عالية من الكفاءة تنافس الرجل بها، ونفس الأمر بالنسبة للشباب، وهو ما يدل على إيمان لدى الرئيس والإدارة السياسية بأهمية المرأة والشباب في هذا التوقيت.

خطورة السلبية والعزوف عن المشاركة

إلى ذلك، أكد أن السلبية والعزوف عن المشاركة دائما تأتي بالأسوأ، وأن كل محاولات العزوف والمقاطعة فشلت ولم تحصد نجاحا كبيرا، داعيا المواطنين إلى المشاركة في الانتخابات الرئاسية ودعم المرشح الذي يريدوه في الانتخابات.