أيمن الحجار: حب الوطن غريزة فطرية وقيمة دينية (فيديو)

قال أيمن الحجار، الباحث بهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن الإنسان يعرف فى أوقات الشدائد والجد، مدى وفائه لوطنه أو أهله، لافتا إلى أن الإنسان لابد أن يكون إيجابيا ويلبى نداء الوطن، لما لهم من قيم عظيمة وغريزة فى نفس الإنسان الذى اكتملت إنسانيته.

للوطن قيم دينية

وتابع الباحث بهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، خلال حوار مع الإعلامية سالي سالم، بحلقة برنامج «البيت»، المذاع على فضائية «الناس»، اليوم الاثنين: لـ«الوطن قيم دينية، والإنسان السوى الوطن معجون فى فطرته، بل أن العلماء لما درسوا الطيور والحيوانات، وجدوا إن الطير والحيوان يحن إلى وطنه سواء وكر أو عش، حتى الثعبان يحن إلى جحره».

الإنسان يسعى إلى البناء الحقيقي للوطن

واستكمل: «من لا يحن إلى وطنه يصبح إنسان خارج عن الفطرة السوية، التي خلقه الله بها، وعلى كل فرد فى الوطن أن يعبر عن محبته للوطن، فيعرف وفاء الرجل بحنينه إلى وطنه، ولابد أن يكون هذا الحنين جالب لأفعال، يعنى الإنسان يسعى إلى البناء الحقيقى للوطن ويشارك فى كل ما يدعم الوطن».