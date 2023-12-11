قيادات جامعة بنها الأهلية: المشاركة بانتخابات الرئاسة تساهم في صناعة مستقبل مصر

أدلى النائب الدكتور جمال السعيد، عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب ورئيس مجلس أمناء جامعة بنها الأهلية، بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024.

المشاركة في الانتخابات واجب وطني

وأكد «السعيد» أن المشاركة في الانتخابات واجب وطني، مناشدًا جميع منتسبي جامعة بنها الأهلية والمواطنين في مختلف أنحاء مصر بالنزول والمشاركة الإيجابية من أجل ممارسة حقهم الدستوري، والمساهمة في صناعة مستقبل مصر.

كما أعرب عن إعجابه بحجم المشاركة الشعبية الضخمة في الانتخابات التي تعكس الحالة الديمقراطية التي تعيشها الدولة المصرية، ويظهر مدى وعي المواطن المصري بأهمية النزول إلى صناديق الاقتراع والمشاركة الفاعلة في العملية الانتخابية.

كما أدلى الدكتور جمال سوسة، القائم بأعمال رئيس جامعة بنها الأهلية، بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024.

المشاركة في الانتخابات تصنع مستقبل مصر

وحثّ «سوسة» جميع منتسبي الجامعة من أعضاء هيئة تدريس وعاملين وطلاب وطالبات، على المشاركة الفاعلة في التصويت، مشددًا على أن المشاركة الإيجابية تساهم في صناعة مستقبل مصر كما إنها ركيزة أساسية من ركائز الديمقراطية ورسالة حضارية ترسخ قيم المواطنة والانتماء.

كما أكد أهمية مشاركة المواطنين في الانتخابات الرئاسية باعتباره واجبًا وطنيًا وحقًا دستوريًا لهم مشيرًا إلى تأثيرها الإيجابي على المشهد السياسي فى البلاد، داعيًا إلى ضرورة الإدلاء بالأصوات في إطار من الديمقراطية والشفافية.