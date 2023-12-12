أمهات يصطحبن أطفالهن إلى لجان الانتخابات بالقليوبية: «عشان مستقبل أفضل لولادنا»

في صورة مبهجة بلجان الانتخابات الرئاسية في محافظة القليوبية، حرصت بعض الأمهات على الإدلاء بأصواتهن ومعهن أطفالهن الرضع، وتكرر الأمر كثيرًا حتى أضفت براءة الأطفال طابعًا إنسانيًا على العملية الانتخابية.

وأكدت بعض الأمهات المشاركات في الانتخابات، خلال التواجد داخل اللجان، أن المشاركة تساهم في توفير مستقبل أفضل للجيل الجديد من الأطفال.

وشهدت لجنة الثانوية بنات ببنها، مشاركة إحدى السيدات في التصويت مصطحبة طفلتها «مسك» التي لم تتعد الـ3 سنوات، باعتبارها من أصغر المشاركات في الانتخابات.

أمهات يحملن أطفالهن داخل اللجان

وقالت الأم لـ«الوطن»، إنّها جاءت من أجل مستقبل أفضل لمصر والجيل الجديد، الذي سيجني ثمار مصر الجديدة، ومنهم ابنتها «مسك» في المستقبل.

انتظام سير العملية الانتخابية

وعلى صعيد متصل، تابع عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، انتظام سير العملية الانتخابية مع بدء اليوم الثالث للانتخابات الرئاسية 2024، في لجان المحافظة وعددها 365 مركزًا انتخابيًا و484 لجنة فرعية، منها 9 لجان للمغتربين.

اطمأن «الهجان» على انتظام أجواء العملية الانتخابية بجميع اللجان، مع توفير سبل الراحة للمواطنين للإدلاء بأصواتهم في سهولة ويُسر، خاصة كبار السن وذوي القدرات الخاصة والسيدات، مناشدًا المواطنين بالنزول والإدلاء بأصواتهم.

ورصدت غرفة العمليات بديوان عام المحافظة، إقبالًا كثيفًا من قبل المواطنين بجميع اللجان الانتخابية بالقليوبية، بمشاركة كافة أطياف المجتمع على مدار أيام الانتخابات.

من جانبه، أشاد محافظ القليوبية، بإقبال المواطنين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات منذ الساعات الأولى من فتح باب اللجان، بشكل طبيعي ومنظم دون أية معوقات، ما يؤكد على عزم وإصرار الشعب المصري؛ لاستكمال مسيرة التنمية وبناء مصر الحديثة.