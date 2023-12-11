مسيرة تجوب شوارع المنصورة لحث المواطنين على المشاركة في الانتخابات (صور)

شهدت محافظة الدقهلية مسيرة حاشدة تجوب شوارع مدينة المنصورة، وصولا إلى لجنة الملك الكامل في المدينة، لحث المواطنين على المشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024، مرددين كلمات وهتافات وطنية «تحيا مصر، بص شوف مصر عاملة إيه، انزل وشارك خليك إيجابي»، حاملين الأعلام ولافتات تحث على المشاركة في الإدلاء بالأصوات.

مسيرة حاشدة تجوب شوارع المنصورة

وقالت دينا عبد العزيز، مواطنة وإحدى المشاركات في المسيرة، في تصريح لـ«الوطن»، عندما علمت بتنظيم المسيرة شاركت فيها دون تردد لحث المواطنين على المشاركة وإيصال رسالة لهم أن صوتهم مهم وفارق، وانتخبت المرشح الرئاسي الذي اقتنعت به.

وتابع علي عبد الرحمن، مواطن بالدقهلية، أناشد كل الشعب المصري بالنزول والمشاركة في الانتخابات الرئاسية، لم نرَ مصر بهذه الديمقراطية من سنوات طويلة، ونريد إخبار العالم أن مصر بخير بشعبها الأصيل والذي يثبت على ذلك الإقبال الكثيف الذي شهدته اللجان.