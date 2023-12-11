أستاذ قانون عن إقبال المواطنين على التصويت في الانتخابات الرئاسية: رد الجميل

فسر الدكتور عبدالله المغازي، أستاذ القانون الدستوري، الإقبال الكثيف من مختلف فئات الشعب المصري على اللجان الانتخابية، منذ أول يوم في انتخابات الرئاسة المصرية، سواء من كبار السن أو الشباب أو السيدات أو حتى ذوي الاحتياجات الخاصة، بأن الشعب المصري حريص على سلامة الدولة في مختلف المواقف الوطنية.

إقبال المصريين على مقار اللجان الانتخابية

وقال الدكتور عبدالله المغازي في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن إقبال الشعب المصري على مقار اللجان الانتخابية بكثافة يعود إلى أكثر من سبب، أولها أن الشعب تخطى فكرة الحق والواجب، ووصل إلى مرحلة الخوف على الدولة الوطنية وأمنها القومي، خاصة بعد الحرب على قطاع غزة، وظهور فكرة تهجير الشعب الفلسطيني إلى سيناء.

وأضاف أنّ السبب الثاني يتمثل في وضع الدولة الكثير من الفئات على أجندتها الوطنية، وهو ما ظهر في مشروع حياة كريمة ومبادرة 100 مليون صحة ومشروع تكافل وكرامة، مؤكدًا أن الشعب المصري حرص على المشاركة كنوع من رد الجميل للدولة، على ما نفذته من مشروعات قومية مهمة.

أهمية الانتخابات الرئاسية

واختتم بالإشارة إلى أنّ السبب الثالث للمشاركة الوعي بأهمية الانتخابات الرئاسية، وحرص مختلف فئات المجتمع على استقرار الدولة المصرية، لافتًا إلى أن الانتخابات في السنوات السابقة كانت تحظى بمشاركة واسعة فقط من كبار السن، أمّا الانتخابات الحالية حظيت بمشاركة واسعة من مختلف فئات المجتمع.