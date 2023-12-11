شعب يحمي صوته.. طوابير الناخبين مستمرة أمام صناديق الاقتراع في اليوم الثاني لـ«التصويت»

شهدت لجان «القاهرة الكبرى» إقبالاً كبيراً فى ثانى أيام سباق انتخابات الرئاسة، حيث اصطحب عدد من المواطنين الأطفال معهم باللجان الانتخابية، حاملين الأعلام ومرددين الهتافات الوطنية، فى حين ارتدى البعض علم مصر، كما تصدّرت السيدات المشهد بآلاف الفتيات على لجان التصويت، وشهدت الساعات الأولى إقبالاً كثيفاً.

وأعربت لجنة مراقبى الانتخابات من الكوميسا عن سعادتهم بسلاسة العملية الانتخابية وما لمسوه من المواطنين الذين جاءوا للإدلاء بأصواتهم، وعدم وجود خروقات انتخابية فى مختلف اللجان الانتخابية فى محيط القاهرة الكبرى.

رئيس حملة «السيسى» ووزيرا التخطيط والإنتاج الحربى أبرز المشاركين فى اليوم الثانى

وأدلى المستشار محمود فوزى، رئيس الحملة الرسمية للمرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى، بصوته بأحد مقرات الجيزة.

هالة السعيد: صوت المواطن أمانة

كما أدلت د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بصوتها بمدرسة مصطفى يسرى أبوعميرة بمصر الجديدة، مؤكدة أن صوت المواطن أمانة ويجب أن يكون حريصاً عليه، وأن الشعب مدرك أن صوته أمانة لاستكمال المسيرة.

«نقيب الأطباء»: المشاركة واجب مقدس على كل مصرى

ودعا المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربى، المصريين لممارسة واجبهم الدستورى والإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات والمشاركة بفاعلية، مؤكداً أن حرصه على الإدلاء بصوته فى هذا الحدث المهم يأتى انطلاقاً من المسئولية الوطنية، فالمشاركة الإيجابية حق أصيل وواجب وطنى لكل فرد مخلص.

وأدلى د. عبدالهادى القصبى، زعيم الأغلبية البرلمانية بمجلس النواب، بصوته فى مدرسة فاطمة الزهراء بمصر الجديدة، مشيراً إلى أن «مشهد المصريين فى الانتخابات أمام اللجان يعكس عظمة الشعب وقيمة الدولة، وسيقف المحللون الاستراتيجيون أمامه بالدرس والتحليل».

كما أدلى د. محمد الباز، رئيس مجلس إدارة وتحرير جريدة الدستور، بصوته فى لجنة الشهيد محمد جمال بالمنيل، مؤكداً أن مشاركة المصريين فى الانتخابات الرئاسية من صميم الواجب الوطنى، وأنه أدلى بالصوت وأعطاه لمن يراه أهلاً لتحمل الأمانة، وأن الإدلاء بالصوت حق ينبغى على كل إنسان أن يعطيه لوطنه.

فيما أدلى السفير نبيل العربى، الأمين العام لجامعة الدول العربية سابقاً، بصوته بكلية الفنون الجميلة بالزمالك، والكابتن حسن حمدى رئيس النادى الأهلى الأسبق، بلجنة الشهيد محمد جمال بالمنيل، كما أدلى المستشار جمال طه إسماعيل ندا، رئيس مجلس الدولة سابقاً، بصوته بمدرسة فاطمة عنان بالقاهرة الجديدة فى حى التجمع الخامس. وأدلى الفنان فاروق فلوكس بصوته بالمهندسين. وقال «فلوكس»، لـ«الوطن»، إنه حريص على المشاركة فى هذا العرس الديمقراطى فى ظل الوضع شديد الخطورة الذى تمر به المنطقة العربية. وأدلى الفنان مراد مكرم، مقدم برنامج «الأكيل»، بصوته داخل لجنة المغتربين بمدينة الإنتاج الإعلامى.

كما أدلى د. شريف فاروق، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، بصوته بمدرسة الشهيد البطل العميد أحمد محمود مصطفى بالتجمع الأول. ود. عبدالخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان، بالعاصمة الإدارية الجديدة، والدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، بالجزيرة، والمهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، بالدقى.

مسيرة لـ«مشايخ الأوقاف» للحشد للانتخابات

وتوجه عدد من مشايخ وأئمة مديرية الأوقاف بالجيزة والعاملين بها إلى مدرسة الشهيد عامر عبدالمقصود للإدلاء بأصواتهم فى مسيرة طويلة تحمل أعلام مصر. وقال الشيخ سيد عمارة، رئيس اللجنة النقابية بمديرية أوقاف الجيزة، إن الخروج بهذا المشهد جاء لتحفيز المواطنين على المشاركة فى الاستحقاق الدستورى الأهم، لافتاً إلى أن أنظار العالم كله تتجه صوب المشهد الانتخابى فى مصر، خاصة فى ظل الظروف التى تحيط بالدولة، لا سيما على حددونا.

ولم تغب اللقطات الإنسانية من قبَل القضاة فى اللجان أثناء تعاملهم مع ذوى الاحتياجات الخاصة، ممن سعوا جاهدين للقدوم والإدلاء بصوتهم فى الانتخابات الحالية، حيث تم توفير الكثير من الأوراق الانتخابية المصممة خصيصاً لذوى الإعاقة البصرية، والذين صوّتوا بطريقة برايل، كما تكررت مشاهد مساعدة رؤساء اللجان للعديد من المواطنين المسنين وذوى الاحتياجات، حيث جرى توفير كراسى متحركة يقودها أفراد من وزارة الداخلية لمساعدة الناخب فى الوصول إلى لجنته الانتخابية بسهولة للإدلاء بصوته.

كما توافد الآلاف من الشباب للإدلاء بأصواتهم واختيار رئيس مصر ومن يمثلهم فى هذه المرحلة الحساسة من عمر الدولة، فى حين شهد محيط اللجان إقبالاً كثيفاً، قبيل فتح لجان الاقتراع لأبوابها.

وفى العاصمة الإدارية، واصل رواد المدينة من المهندسين والعاملين وموظفى الحى الحكومى، والمقيمين بالمدينة وروادها، الإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية، كذلك وُجدت أسرة أمام لجان الاقتراع حرصت على التقاط الصور التذكارية مع منظمى الانتخابات من رجال الأمن تخليداً لهذه المناسبة الوطنية. وانتشرت الدوريات الأمنية بجميع المحاور الرئيسية والشوارع المؤدية للجان الانتخابات الرئاسية لتأمين اللجان وإرشاد المواطنين لمقار التصويت.

وحرص رجال المرور على إعادة تنظيم الحواجز الحديدية أمام اللجان الانتخابية، للتيسير على المواطنين وللحد من الزحام أمام أبواب اللجان منعاً للتكدس. وفى القليوبية، رفع شباب المحافظة شعار «المشاركة الإيجابية من أجل مصر»، حيث توافد الشباب على لجان الاقتراع فى اليوم الثانى، مؤكدين أهمية المشاركة الإيجابية من المواطنين فى الانتخابات وممارسة حقهم بحرية كاملة لإظهار الوجه الحضارى لمصر وتحقيق تجربة ديمقراطية حقيقية.

كما حرصت سيدات المحافظة على المشاركة، مؤكدات أنهن شاركن فى التصويت من أجل رسم مستقبل مصر ورسالة طمأنينة بأن الشعب يساند الدولة والكل حريص على رسم خارطة المستقبل. وحرص الأنبا مرقص، أسقف عام شبرا الخيمة، على الإدلاء بصوته فى الساعات الأولى من اليوم الثانى للانتخابات، كما وجَّه رسالة للمواطنين أثناء الإدلاء بصوته، قائلاً: «المشاركة فى الانتخابات أمر واجب على كل مواطن».