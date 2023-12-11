أطفال يتطوعون لاستقبال الناخبين: عايزين نعرف حقوقنا

جمعتهم الجيرة والصداقة والدراسة وحب البلد، علَّمهم أهلهم الانتماء والوطنية مبكراً، فقرروا المشاركة، كمتطوعين لتنظيم صفوف الناخبين.

«محمد» و«محمود» و«إياد» و«إبراهيم» و«هيثم» و«على» لم تتخطَّ أعمارهم 11 عاماً، إذ ارتدوا وشاحاً بعلم مصر ووقفوا أمام اللجنة 62 الجدية الابتدائية التابعة لمحافظة كفر الشيخ، لاستقبال الناخبين.

«قررنا نشارك، إحنا مش أقل مسئولية من أهالينا، ولقيناها فرصة كويسة إننا نتعلم يعنى إيه انتخابات»، قالها الطفل محمود عبدالرازق لـ«الوطن»، معبراً عن سعادته بمشاركته لأول مرة فى الانتخابات: «هننزل طول ما إحنا عايشين»، وإلى جانبه وقف الطفل «إياد بكر» بملابس المدرسة رافعاً علم مصر، ليشارك أصدقاءه وزملاءه فى المدرسة دورهم التطوعى: «نزلت بملابس المدرسة وارتديت وشاح علم مصر علشان أقول لكل الأطفال إنّ التعليم بس مش مدرسة، التعليم إنك تتعلم إزاى تكون مسئول فى كل حاجة، مبسوط بالمشاركة، وهنتظر اللحظة اللى هطلع فيها بطاقة ويكون ليا حق التصويت».

شاركت كثيراً مع والدى أثناء الإدلاء بصوتيهما فى الانتخابات السابقة، فتعلمت حب البلد والانتماء والوطنية هكذا عبَّر الطفل «هيثم أحمد» عن سعادته بالمشاركة. «هيثم» و«محمد» و«على» البدراوى، أبناء عمومة تربوا فى منزل واحد وعلى عادات واحدة، تعلموا المسئولية معاً، وفق حديثهم: «بنستقبل الناخبين ونصطحبهم إلى مقر اللجنة، ونزلنا علشان خاطر بنحب بلدنا وبنساعد أهالينا، وعلشان نكون قدوة لكل الأطفال».