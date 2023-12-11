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انتخابات المصريين بالداخل

«متحدث قنا»: إقبال كثيف على الانتخابات قبل غلق اللجان

كتب:

رجب آدم
08:35 م | الإثنين 11 ديسمبر 2023
لجان قنا

لجان قنا

أكد عمر عبد الباقي المتحدث الرسمي لمحافظة قنا، استمرار توافد الناخبين على اللجان الانتخابية بكثافة عالية خلال الساعات الأخيرة من اليوم الثاني للانتخابات بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

إقبال كثيف على لجان الانتخابات

وقال «عبد الباقي»، إن اللواء أشرف الداودي محافظ قنا يتابع عن كثب المشهد الانتخابي منذ اللحظات الأولى لانطلاق الماراثون الانتخابي داخل اللجان الفرعية بمختلف مدن ومراكز المحافظة، والتي شهدت إقبالا ملحوظاً ومشاركة إيجابية من المواطنين، لافتا إلى إقبال السيدات على المشاركة في الانتخابات بشكل واسع.

وأشار إلى أن غرفة العمليات الرئيسية رصدت انتظام سير العملية الانتخابية دون حدوث أي معوقات، وجميع المتابعين لسير العملية الانتخابية من منظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية أكدوا انتظام سير الانتخابات.

مشاركة قيادات صحة قنا في الانتخابات

كما حرصت قيادات مديرية الشؤون الصحية بقنا، على الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، حيث أوضح الدكتور محمد يحيى بدران، وكيل وزارة الصحة بقنا، في بيان صحفي، مساء اليوم، أن الإدلاء في الانتخابات يُعد واجباً وطنياً ملزِماً لجميع أبناء الوطن والذي يعكس مدى اهتمام المواطنين بترسيخ أسس الاستقرار والأمان للوطن.

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