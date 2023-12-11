حزب الجيل: التحديات التي تواجهها مصر زادت إقبال المواطنين بالانتخابات

أشاد حزب الجيل الديمقراطي، بمشاركة الشعب المصري، بجميع طوائفه في الاستحقاق الدستوري الأهم في تاريخ الدولة المصرية، موضحا أنّ الإقبال الكثيف للناخبين على صناديق الاقتراع في الانتخابات الرئاسية 2024، كان متوقعًا بسبب الاهتمام بالتصويت، الذي لمسه الحزب خلال الجولات والمؤتمرات الانتخابية التي أقامها في عدد كبير من محافظات الجمهورية

ويثني حزب الجيل الديمقراطي على دور الدولة والإعلام المحايد طوال فترة الانتخابات الرئاسية ووضعوا لكل مرشح مساحة متساوية بين كل المرشحين الآخرين في مشهد ديمقراطي.

الانتخابات الرئاسية 2024

وأكد ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي، أنَّ التحديات التي تواجهها مصر زادت من إقبال المواطنين على التصويت في الانتخابات، خاصة التحدي الصهيوني الذي يحاول تهجير الفلسطينيين، ويمس الأمن القومي المصري.

أداء الأحزاب المصرية

وأكد أن أداء الأحزاب المصرية سيختلف بنسبة 180 درجة بعد انتخابات 2024 الرئاسية، لأن هذه الانتخابات حزبية بامتياز، فهناك 3 مرشحين رؤساء أحزاب مدعومين من أحزاب أخرى، ومرشح مستقل يدعمه 60 حزبا.

ويتقدم حزب الجيل الديمقراطي بالشكر والتقدير والعرفان للشعب المصري العظيم لخروجه بالملايين التي تخطت نسبة 45% من إجمالي عدد المقيدين بقاعدة بيانات الناخبين، وأن هذا يدل على وعي المصريين بأهمية صوته في هذا الاستحقاق الدستوري وحرصه على مقدراته وأمنه واستكمال مسيرة التنمية والبناء، كما يدعو الحزب كل المصريين بمواصلة التصويت خلال اليوم الثالث والأخير.