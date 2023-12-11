كبار السن أمام اللجان الانتخابية.. قصص في حب الديمقراطية (صور)

رغم علامات كبر السن إلا أن حب الوطن يرتسم على وجوههم، وتتلألأ شعراتهم البيضاء التي تكسي رؤوسهم مع ضوء الشمس لتكون لوحة فنية في حب مصر، فالديمقراطية هي عكازهم الذي يستندون عليه ليسيروا في ركاب الانتخابات، وحبهم لبلادهم هو سبيلهم لمستقبل أفضل لمصر.

كبار السن في الانتخابات

ورغم بعد المسافات بين محافظاتهم المختلفة إلا أن حب مصر جمعهم في طابور لجان الانتخابات، ليمارسوا واجبهم الوطني ويصوتون على المستقبل، فرغم كبر سنهم إلا أنهما اختاروا حب الديمقراطية وأصروا أن يرسموا مستقبل أفضل لأولادهم وأحفادهم.

يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تعقد غرفتي عمليات مركزية و إعلامية، وذلك لمتابعة ورصد مسار الانتخابات الرئاسية المصرية، على مدار الثلاث أيام من الأحد للثلاثاء، في ظل اعلان الانعقاد الدائم منذ اللحظة الأولى، وحتي نهاية العملية الانتخابية.

وتصدر التنسيقية عدة أخبار وتقارير على مدار اليوم صادرة عن المركز الاعلامي، وتنشر تباعا على صفحات التنسيقية بمواقع التواصل الاجتماعي والموقع الرسمي المعتمد، ترصد فيها مجريات العملية الانتخابية، في ظل دعوتها الرئيسية لجموع الشعب المصرى للنزول والمشاركة في الادلاء بأصواتهم، أيا كان المرشح الرئاسي الذى يختارونه.

وتجرى الانتخابات الرئاسية داخل البلاد لمدة ثلاثة أيام بدءًا من الأحد حتى الثلاثاء، في الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر الجاري، ويبلغ عدد لجان الاقتراع الفرعية التي يدلي أمامها المواطنون بأصواتهم 11 ألفا و 631 لجنة بداخل 9376 مركزا انتخابيا، ويبدأ التصويت من الساعة التاسعة صباحاً حتى التاسعة مساءً.