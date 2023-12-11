ملحمة وطنية وإنسانية بالانتخابات الرئاسية.. إقبال تاريخي في الجيزة

رصد أيمن دياب، مراسل قناة صدى البلد من محافظة الجيزة، تفاصيل اليوم الثاني للانتخابات الرئاسية في المحافظة، أنه على مدار اليوم شهدت جميع لجان المحافظة إقبالا غير مسبوق لم يحدث في التاريخ.

وأضاف «دياب»، خلال مداخلة له مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي»، والمُذاع على شاشة قناة «صدى البلد»، أنَّ الشباب لا يزالون يتصدرون المشهد الانتخابي، موضحاً أنَّ الجيزة تشهد رقما تاريخيا في المحافظة فيما يخص تاريخ الاستحقاقات الدستورية.

حشود غير طبيعية من قبل المواطنين للمشاركة في الانتخابات الرئاسية

وأشار مراسل القناة، إلى أنَّ هناك حشوداً غير طبيعية من قبل المواطنين للمشاركة في الانتخابات الرئاسية، لافتا إلى أن كبار السن وذوي الهمم حريصون على المشاركة في الانتخابات الرئاسية، بالإضافة إلى مساعدة المواطنين لكبار السن في الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات، وهناك 130 سيارة للتحالف الوطني تجوب الشوارع لمساعدة الناخبين.

تسهيلات للمرضى وكبار السن وذوي الهمم

وأوضح «دياب»، أنَّ هناك تسهيلات للمرضى وكبار السن وذوي الهمم، للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، مبيَّنا أن الانتخابات الرئاسية المصرية 2024، تسجل أرقاما قياسية وتاريخية.