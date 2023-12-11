رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

انتخابات المصريين بالداخل

إقبال على لجان الانتخابات في القاهرة.. والمحافظ: ملحمة وطنية (صور)

كتب:

وائل فايز
09:34 م | الإثنين 11 ديسمبر 2023
إقبال الناخبين على اللجان

إقبال الناخبين على اللجان

شهدت اللجان الانتخابية بمحافظة القاهرة، لليوم الثاني علي التوالي، إقبالا كثيفًا من المواطنين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية .

 مشاركة في الإنتخابات 

وأشار اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، إلى أن استمرار توافد المواطنين علي اللجان الانتخابية لاختيار من يمثلهم وسط مشهد حضاري يمثل ملحمة وطنية في حب مصر ويعبر عن مدى حرص المواطنين الكبير على مشاركتهم في الاستحقاق الرئاسي لاستكمال مسيرة البناء والتنمية .

اقرأ المزيد:

محافظة القاهرة تحدد مبطلات الصوت الانتخابي.. اعرفها

محافظة القاهرة تحث المواطنين على المشاركة في انتخابات الرئاسة: حق دستوري

محافظة القاهرة تستعد لاستقبال الانتخابات الرئاسية 2024

محافظة القاهرة تنشر معلومات عن عادل إمام بعد إطلاق اسمه على أحد الكباري
بقلم وائل فايز

محرر صحفي بجريدة الوطن، ومسئول عن ملف التنمية المحلية.