إقبال على لجان الانتخابات في القاهرة.. والمحافظ: ملحمة وطنية (صور)

شهدت اللجان الانتخابية بمحافظة القاهرة، لليوم الثاني علي التوالي، إقبالا كثيفًا من المواطنين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية .

مشاركة في الإنتخابات

وأشار اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، إلى أن استمرار توافد المواطنين علي اللجان الانتخابية لاختيار من يمثلهم وسط مشهد حضاري يمثل ملحمة وطنية في حب مصر ويعبر عن مدى حرص المواطنين الكبير على مشاركتهم في الاستحقاق الرئاسي لاستكمال مسيرة البناء والتنمية .