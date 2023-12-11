«طارق» يذبح عجلا احتفالا بالانتخابات: سعيد بإقبال الشباب

طارق أبوالمجد، شاب أربعينى، من جذور صعيدية يقيم فى منطقة الهرم، يعيش فى أسرة ميسورة الحال، ويحمل طباع ابن البلد والصعيدى الأصيل المحب لكل المصريين، وحريص على المشاركة بكل المناسبات الوطنية والدينية.

واختار «طارق» لنفسه فى كل الانتخابات طريقة خاصة للاحتفال بشراء «عجل» لذبحه أمام اللجان الانتخابية، تعبيراً عن فرحته الكبيرة بهذه المناسبات.

وقال لـ«الوطن»، إنه سعيد بالإقبال الكبير الذى تشهده الانتخابات الرئاسية الحالية، لافتاً إلى أن فرحته ازدادت بعدما وجد أن غالبية المشاركين من الشباب، مؤكداً أنهم «عصب البلد»، وأن هذا الإقبال يؤكد تغييراً كبيراً فى ثقافة ومفاهيم الشباب وانتمائهم للوطن، وعدم الانصياع لدعوات الهدم والتشكيك والمؤامرات التى يديرها أعداء البلاد.

«طارق» أوضح أنه رغم عدم دعوته الناخبين للتصويت لمرشح بعينه، فإنه يقول إن الوقوف خلف الرئيس عبدالفتاح السيسى والجيش سيحافظ على الاستقرار الكبير الذى وصلت إليه مصر بعد ما كانت على حافة الهاوية فى 2012، مؤكداً أن الرئيس غامر بمستقبله وروحه فى 2013 ليحافظ على أمن مصر واستقلالها واستقرارها.

ونوه بأن مصر شهدت إنجازات غير مسبوقة، خاصة فى قطاعات الطرق والكبارى والمحاور، التى حلت أزمة الازدحام والتأخر عن المواعيد وقضاء المصالح، وكذلك التطور الكبير بكل القطاعات، فضلاً عن استعادة مصر لمكانتها بين دول المنطقة، ولا يُتخذ أى قرار إلا بالرجوع لمصر، لأن الجميع أصبح يعمل لها ألف حساب. وتابع: «كل هذه المعطيات جديرة وكفيلة بأن ترجّح كفة المرشح عبدالفتاح السيسى ليستكمل سلسلة كبيرة من الإنجازات».