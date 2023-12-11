أستاذة علوم سياسية: شغف كبير من شباب «حياة كريمة» لاستكمال المرحلة الثانية والثالثة

قالت الدكتورة وئام عثمان، أستاذة العلوم السياسية، إنَّ شغف وحماس كبير من شباب المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لاستكمال المرحلة الثانية والثالثة، بل وكل القيادات الشابة تسعى لإيجاد سياسات بديلة لتحقيق أو استكمال هذه المنظومة، من خلال المسؤولية المجتمعية لرأس المال أو رجال الأعمال، عبر التبرعات، والتي تأتي من مؤسسات المجتمع المدني أيضا.

وأضافت «عثمان»، خلال حوارها مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، ببرنامج «الحياة اليوم»، والمُذاع على شاشة «قناة الحياة»، أنَّ هناك إحساس من الشباب المصري الواعي بدوره في العملية التنموية، وهم على استعداد تام لاستكمال هذه العملية من خلال كل ما أوتوا من مهارات أو تعليم أو حتى سياسات ابتكارية.

وتابعت أستاذ العلوم السياسية: «الروح الابتكارية سمة تميز الدولة المصرية، وجميع أفراد الشعب المصري لديهم الرغبة في استكمال عملية التنمية والنهوض بهذا الوطن، خاصةً مع استشعارهم مدى التهديدات والتحديات التي تواجهها الدولة المصرية، وتمس أمنها القومي، مثل الأزمات بدول الجوار المحيطة بمصر».