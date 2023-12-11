الأحزاب تشيد بالانتخابات.. الكتل البرلمانية لحملات المرشحين للرئاسة ساهمت في زيادة الإقبال

أشادت الأحزاب السياسية بحالة الزخم الكبير التي شهدتها الانتخابات الرئاسية 2024 في يوميها الأول والثاني، حتى بلغت نسبة التصويت 45% من المقيدين بقاعدة بيانات الهيئة الوطنية للانتخابات.

وترى الأحزاب السياسية، أن هناك عدة عوامل مهمة ساهمت في حالة الزخم والإقبال الكثيف على المشاركة بالانتخابات الرئاسية 2024، منها أن المرشحين الأربعة منهم ثلاثة رؤساء أحزاب لها كتل برلمانية «الوفد، المصري الديمقراطي، والشعب الجمهوري»، وبالتالي تحركت هذه الكتل لدعم مرشحيها مما انعكس إيجابا على مستوى الحشد.

الانتخابات الرئاسية 2024

وقال حزب التجمع، إن تعدد المرشحين للرئاسة، بين أربعة متنافسين، من بينهم ثلاثة رؤساء أحزاب لها كتل برلمانية في مجلسي النواب والشيوخ، انعكس بالإيجاب على المشهد الانتخابي بشكل عام.

وأكد عماد فؤاد مساعد رئيس «التجمع» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن تعدد المرشحين على الرئاسة هذه المرة، بين أربعة متنافسين، من بينهم ثلاثة رؤساء أحزاب لها كتل برلمانية في مجلسي النواب والشيوخ، انعكس على ارتفاع أعداد المشاركين في الانتخابات، بعد تحركات أنصار كل مرشح لدعمه من خلال حشد الناخبين، ما انعكس بالإيجاب على المشهد الانتخابي بشكل عام، فضلا عما لمسه الرأي العام من حالة المساواة بين كل المرشحين، سواء في حرية الحركة أو في تغطية حملاتهم الانتخابية إعلاميا، ما عزز رغبات واتجاهات المشاركة لدى قطاعات واسعة من الناخبين، واحتواء سلوكيات العزوف والبعد عن العمل العام، وخاصة المشاركة في الانتخابات.

أداء الأحزاب المصرية

وقال ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل، إن أداء الأحزاب المصرية سيختلف بنسبة 180 درجة بعد انتخابات 2024 الرئاسية، لأن هذه الانتخابات حزبية بامتياز، فهناك 3 مرشحين رؤساء أحزاب مدعومين من أحزاب أخرى، ومرشح مستقل يدعمه 60 حزبا.

وقال الدكتور ممدوح محمد محمود، رئيس حزب الحرية المصري، إن المشاركة الكبيرة من المصريين في الانتخابات الرئاسية دليل على وعي المصريين بأهمية هذا الاستحقاق الدستوري المهم في رسم خريطة المستقبل.

وأضاف ممدوح محمود أن ما أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات ببلوغ نسبة التصويت 45% من المقيدين في الجداول الانتخابية يؤكد أن الإقبال الجماهيري في هذه الانتخابات سيكون الأكبر في تاريخ الاستحقاقات الدستورية.