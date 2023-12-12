موعد بدء وانتهاء التصويت في ثالث أيام الانتخابات الرئاسية

حددت الهيئة الوطنية للانتخابات، موعد بدء وانتهاء التصويت في اليوم الثالث للانتخابات الرئاسية، موضحة أن الانتخابات خلال اليومين السابقين «الأول والثاني» سارت بصورة منتظمة في جميع المقرات الانتخابية، بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية، وشهدت اللجان الانتخابية إقبالاً ملحوظاً، حيث بلغت نسبة من أدلوا بصوتهم في الانتخابات وهم مقيدون في قاعدة بيانات الناخبين 45%.

موعد بدء التصويت في اليوم الثالث للانتخابات

وعن موعد بدء التصويت في اليوم الثالث للانتخابات الرئاسية، قالت الهيئة الوطنية للانتخابات في الجدول الزمني، إنه يتم فتح اللجان الانتخابية في تمام الساعة التاسعة صباحاً أمام الناخبين، موضحة أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية لمتابعة سير العملية الانتخابية على مستوى الجمهورية، وتذليل أي معوقات يمكن أن تواجه الناخبين.

موعد انتهاء التصويت في اليوم الثالث للانتخابات

وعن موعد انتهاء التصويت في اليوم الثالث للانتخابات الرئاسية، قالت الهيئة، إنه يتم غلق اللجان الانتخابية في تمام الساعة التاسعة مساء، مؤكدة أن الغلق لابد أن يراعي إدلاء آخر ناخب بصوته في الانتخابات في اللجنة، لافته إلى حرصها على تيسير العملية الانتخابية بإتاحة لجان للوافدين والرد على أي استفسارات بشأن آلية التصويت.

يتخلل اليوم الانتخابي، ساعة راحة للقضاة المشرفين على اللجان الانتخابية، تبدأ هذه الساعة في الثالثة مساءً وتستمر حتى الساعة الرابعة مساءً لتعود بعدها عملية التصويت حتى الساعة التاسعة مساءً.

يذكر أن اليوم الثاني من التصويت في الانتخابات الرئاسية، شهد إقبالا كبيراً من مختلف فئات الشعب المصري، سواء الشباب أو كبار السن أو حتى ذوي الاحتياجات الخاصة.