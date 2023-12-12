كل ما تود معرفته عن شبكة الجر الكهربائي في مصر.. تربط القاهرة الكبرى

تنفذ وزارة النقل شبكة ربط جر كهربائي على مستوى القاهرة الكبرى، لتوفير وسائل نقل جماعية صديقة للبيئة، تربط القاهرة من شرقها لغربها ومن شمالها لجنوبها، وتشتمل على أكثر من وسيلة ما بين مترو وقطار كهربائي خفيف وقطار كهربائي سريع ومونوريل، وكلها وسائل تُقدم خدمات على أعلى مستوى لجمهور الركاب.

أول هذه الشبكة والذي تعمل على تطويرها وزارة النقل حاليًا هي خطوط المترو والتي تشتمل على 3 خطوط رئيسية، الخط الأول للمترو «المرج الجديدة – حلوان» بطول 44 كم، ثم الخط الثاني للمترو بطول 21.6 كم، وأخيرًا الخط الثالث للمترو بطول 41.2 كم، والخط الرابع للمترو بطول 46.5 كم، ثم الخط السادس للمترو بطول 34 كم.

الخط الثالث للمترو

يتبادل الخط الثالث للمترو مع الخط الثاني الخدمة في محطتي العتبة وجامعة القاهرة ومع الخط الأول في محطة ناصر، كما يتبادل الخط الرابع للمترو مع الخط الأول في محطة الملك الصالح ويتبادل مع الخط الثاني في محطة الجيزة، ويتقاطع مع الخط الأول في محطتي الدمرداش وطرة البلد ومع الخط الثالث في محطة العباسية ومع الخط الرابع في محطة مجرى العيون.

ثاني محاور هذه الشبكة هو القطار الكهربائي الخفيف والذي يمتد بطول 105 كم ويتبادل مع الخط الثالث للمترو في محطة عدلي منصور ومع الخط الرابع في محطة مطار العاصمة، والثال المحاور مونوريل شرق النيل بطول 56.6 كم ويتبادل مونوريل شرق النيل مع الخط الثالث في محطة الاستاد والخط الرابع في محطة نوري خطاب ومع القطار الكهربائي الخفيف في محطة الفنون والثقافة.

القطار الكهربائي السريع

أما عن مونوريل غرب النيل والذي يتمد بطول 43.8 كم، يتبادل مع الخط الثالث للمترو في محطة وادي النيل ومع محطة سكك حديد صعيد مصر «بشتيل» بالجيزة للسكك الحديدية، وأخيرًا القطار الكهربائي السريع والذي يتبادل الخدمة مع القطار الكهربائي الخفيف في محطة العاصمة المركزية ومع مونوريل غرب النيل في محطة نقابة المهندسين.