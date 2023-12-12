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انتخابات المصريين بالداخل

الإسناوي: اهتمام كبير من الصحف العالمية بمتابعة الانتخابات الرئاسية

كتب:

شروق مراد
09:52 ص | الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
اهتمام الصحف العالمية بالانتخابات

اهتمام الصحف العالمية بالانتخابات

أشاد الدكتور أبو الفضل الإسناوي، مدير وحدة الدراسات بقطاع أخبار المتحدة للخدمات الإعلامية، بالمشهد الانتخابي الرئاسي، موضحا أنه شهد إقبالا كثيفا في جميع المحافظات. 

وأضاف خلال مداخلة هاتفية في قناة «إكسترا نيوز» أن وسائل الإعلام العالمية أكدت أن الانتخابات المصرية تسير  بصورة منظمة وبشكل إيجابي، موضحا أن هيئة الاستعلامات أدت عملًا في غاية الأهمية لسير العملية الانتخابية. 

 

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