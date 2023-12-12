الإسناوي: اهتمام كبير من الصحف العالمية بمتابعة الانتخابات الرئاسية

أشاد الدكتور أبو الفضل الإسناوي، مدير وحدة الدراسات بقطاع أخبار المتحدة للخدمات الإعلامية، بالمشهد الانتخابي الرئاسي، موضحا أنه شهد إقبالا كثيفا في جميع المحافظات.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية في قناة «إكسترا نيوز» أن وسائل الإعلام العالمية أكدت أن الانتخابات المصرية تسير بصورة منظمة وبشكل إيجابي، موضحا أن هيئة الاستعلامات أدت عملًا في غاية الأهمية لسير العملية الانتخابية.