مراسلو «صدى البلد»: إقبال كبير على التصويت بالإسكندرية والقاهرة والمنوفية

قال عاصم الشندويلي، مراسل قناة «صدى البلد» من الإسكندرية، إنّ محافظة الإسكندرية من المحافظات ذات الكتلة التصويتية الكبيرة، وهو ما رأيناه أمام اللجان، مشيرًا إلى أنّه كان هناك احتشاد كبير.

وأضاف مراسل «صدى البلد»، أنّ المشهد يتزين يوميًا بمختلف الفئات العمرية، من شباب ونساء وشيوخ حتى الأطفال.. متابعا: «محافظة الإسكندرية تتابع على قدم وساق من خلال غرفة العمليات المركزية سير العملية الانتخابية، كما أنّ اليوم من المتوقع أن يكون حافلا من خلال المشاركة الكبيرة في اليوم الثالث».

إقبال كبير من الناخبين بالقاهرة

ومن القاهرة، قال هاني النحاس مراسل القناة، إنّ اليوم الأول واليوم الثاني من الانتخابات الرئاسية شهدًا إقبالًا كبيرًا من الناخبين، مشيرًا إلى أنّ الناخبين حرصوا لليوم الثالث على الحضور منذ الثامنة صباحًا، وقبل موعد فتح اللجان الانتخابية، ما يشير إلى أننا سنكون أمام يوم انتخابي بامتياز في اليوم الثالث للانتخابات الرئاسية.

وتابع: «النسب التي أعلنتها بالأمس الهيئة الوطنية للانتخابات عن وصول نسبة الذين صوّتوا في الانتخابات الرئاسية بلغت 45% وهي ترجمة لما شهده اليوم الأول واليوم الثاني من إقبال المواطنين على التصويت في الانتخابات الرئاسية».

وأشار إلى أنّ محافظة القاهرة تمثل القوة التصويتية الأكبر على مستوى الجمهورية فهم يبلغون نحو 8 ملايين صوت، مؤكدا ارتفاع تلك النسبة اليوم.

سهولة إجراءات التصويت في المنوفية

ومن المنوفية، أكد قال محمد هاني مراسل القناة، أن المشهد في لجان المحافظة احتفالي سواء من جانب الرجال أو السيدات أو الأطفال اللذين يحملون الأعلام، كما أن الشباب موجودون لليوم الثالث على التوالي للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024.

وأضاف أنّ الناخبين حرصوا على التواجد أمام اللجان قبل فتح اللجان بمدة كبيرة، مشيرًا إلى أنّ المنوفية بها كتلة تصويتية عالية؛ لأنّ إجمالي من لهم حق التصويت في المحافظة بلغوا نحو مليونين و851 ألفًا و466 مواطنًا، كما أن المحافظة بها 6 لجان للمغتربين.