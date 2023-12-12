انتظام عملية التصويت داخل لجنة الشهيد صابر أبو ناب في حلوان (صور)

انتظمت عملية التصويت داخل لجنة الشهيد صابر أبو ناب بحلوان، في تمام الساعة التاسعة صباحا، في ثالث أيام الانتخابات الرئاسية 2024، حيث اصطف الناخبون رجالا ونساء على اختلاف طوائفهم وفئاتهم العمرية أمام 5 لجان فرعية، للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات، واختيار واحدا من 4 مرشحين رئاسيين ضمتهم القائمة الانتخابية، وهم عبدالفتاح السيسي، عبدالسند يمامة، فريد زهران، وحازم عمر.

بدء التصويت في اللجان الانتخابية

ورغم الإقبال الكثيف للسيدات، إلا أنّ الرجال تفوقوا عليهم في كثافة الإقبال هذا اليوم، وراح الجميع يصطفون بمساعدة رجال الشرطة والمتطوعين، الذين حرصوا على تسهيل عملية التصويت على الناخبين من خلال تنظيمهم وتقديم المساعدات اللازمة لسهولة تحركهم وتنقلهم داخل اللجنة.

وتضم لجنة الشهيد صابر أبو ناب بحلوان 5 لجان اقتراع فرعية، تستقبل 10 آلاف و500 ناخب.

يذكر أنّ ماراثون الانتخابات الرئاسية 2024 بدأ أول أمس الأحد، ويستمر على مدار اليوم الثلاثاء على أن يتم إغلاق اللجان في الساعة التاسعة مساء، أو حتى وجود آخر ناخب باللجنة.