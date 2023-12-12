في 4 خطوات.. اعرف لجنتك الانتخابية بالرقم القومي

ينتهي اليوم الثلاثاء، التصويت في الانتخابات الرئاسية، وخلال ذلك تسعي الهيئة الوطنية للانتخابات للتسهيل على المواطنين عن طريق الخدمة التي تقدمها لهم وهي اعرف لجنتك الانتخابية بالرقم القومي.

اعرف لجنتك الانتخابية بالرقم القومي

وعن طريق خدمة اعرف لجنتك الانتخابية بالرقم القومي، حددت الهيئة الوطنية للانتخابات عددا من الخطوات يجب على المواطنين إتباعها لمعرفة اللجنة حتي يتمكنوا من التصويت.

وخلال السطور التالية توضح «الوطن» طريقة معرفة اللجنة الانتخابية بالرقم القومي.

1- يقوم الناخب بالدخول إلى الموقع الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات من هنا.

2- بعد ذلك يقوم بالضغط على أيقونة الاستعلام عن موقفك الانتخابي.

3- سيظهر لك مربع لكتابة الرقم القومي الخاص به والمكون من 14 رقمًا.

4- بعد وضع الـ14 رقما الخاص بالرقم القومي، والضغط على استعلام ستظهر لك لجنتك الانتخابية.

وعكفت الهيئة الوطنية للانتخابات، خلال الفترة الماضية، على تقديم التسهيلات لذوي الهمم سواء من لديهم إعاقة سمعية أو بصرية أو حركية؛ لسهولة دمجهم في العملية الانتخابية.