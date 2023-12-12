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انتخابات المصريين بالداخل

رئيس لجنة الموازنة بـ«النواب» يشيد بمشاركة جميع فئات المجتمع في الانتخابات

كتب:

ولاء نعمه الله
11:09 ص | الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
مشاركة المصريين في الانتخابات

مشاركة المصريين في الانتخابات

أكد الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن مشاركة المصريين في الانتخابات منذ اليوم الأول للاقتراع تشير إلى حالة الوعي التي يعيشها المواطن، ومسؤوليته تجاه بناء وصناعة مستقبل وطنه.

وأضاف في تصريحات لـ«الوطن» أن التصويت في الانتخابات الرئاسية حق دستوري وواجب وطني لكل مواطن يريد الاستقرار، لذا علينا جميعا المشاركة، والتوجه إلى اللجان الانتخابية للاقتراع.

وأشار إلى أن أبرز ما يميز الانتخابات الرئاسية في مصر هو مشاركة جميع فئات المجتمع فى العملية الانتخابية، موضحا أن المرأة تقدمت صفوف اللجان الانتخابية، وساهمت في تحفيز المواطنين على المشاركة.

وأشاد بدور الهيئة الوطنية للانتخابات في تنظيم العملية الانتخابية، وتوفير كل السبل أمام الناخبين للتعرف على لجان الاقتراع في الانتخابات الرئاسية.

 

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بقلم ولاء نعمه الله

محرر متخصص فى الشأن السياسي والبرلماني.