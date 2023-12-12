رئيس لجنة الموازنة بـ«النواب» يشيد بمشاركة جميع فئات المجتمع في الانتخابات

أكد الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن مشاركة المصريين في الانتخابات منذ اليوم الأول للاقتراع تشير إلى حالة الوعي التي يعيشها المواطن، ومسؤوليته تجاه بناء وصناعة مستقبل وطنه.

وأضاف في تصريحات لـ«الوطن» أن التصويت في الانتخابات الرئاسية حق دستوري وواجب وطني لكل مواطن يريد الاستقرار، لذا علينا جميعا المشاركة، والتوجه إلى اللجان الانتخابية للاقتراع.

وأشار إلى أن أبرز ما يميز الانتخابات الرئاسية في مصر هو مشاركة جميع فئات المجتمع فى العملية الانتخابية، موضحا أن المرأة تقدمت صفوف اللجان الانتخابية، وساهمت في تحفيز المواطنين على المشاركة.

وأشاد بدور الهيئة الوطنية للانتخابات في تنظيم العملية الانتخابية، وتوفير كل السبل أمام الناخبين للتعرف على لجان الاقتراع في الانتخابات الرئاسية.