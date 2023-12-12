فرق تطوعية في لجان شبرا مصر لمساعدة كبار السن وذوي الهمم: بنخدم بلدنا

انتشر عدد من الشباب والفتيات المتطوعين لتنظيم العملية الانتخابية بمقرات التصويت في دائرة الساحل وشبرا مصر، رغبة منهم في خدمة بلدهم عن طريق إرشاد الناخبين ومساعدة كبار السن منهم على الاقتراع بكل سهولة.

«حبيت يكون ليا دور إيجابي في الانتخابات، عشان كدة قررت أتطوع مع أصحابي لمساعدة الناس».. بهذه الكلمات بدأت مارينا سمير، صاحبة الـ20 عاما حديثها لـ«الوطن»، قاسئلة إنّها عرضت الفكرة على أصدقائها في الجامعة، وقرروا تشكيل فرق تطوعية في شبرا مصر خلال أيام الاقتراع الثلاث.

واتفق معها في الرأي محمد سالم، طالب بكلية تجارة القاهرة، والذي حضر باكرا إلى لجان مدرسة شبرا الثانوية بنين، لمساعدة كبار السن على الجلوس وإرشادهم إلى مكان تصويتهم، وكذلك مرافقة ذوي الهمم حتى إتمام عملية التصويت والخروج من اللجنة.

وأكد متطوعون آخرون، أنّ مصر تستحق تكاتف الجميع من خلال النزول والمشاركة في اختيار رئيس الجمهورية الجدير بالمنصب حتى تستكمل مصر مسارات التنمية والإنجازات التي بدأتها منذ عدة سنوات.