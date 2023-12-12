مراسل قناة «أون»: لجان الإسكندرية تشهد وجودا مكثفا لكبار السن

قال محمد الخطيب مراسل قناة «أون» من محافظة الإسكندرية، إن المشهد الانتخابي يتضمن وجودا مكثفا من قبل الناخبين أمام المقرات الانتخابية قبل فتح اللجان، وتسير العملية الانتخابية بشكل منظم جدًا.

وأضاف أن محافظة الإسكندرية استعدت على مدار الأيام الماضية للانتخابات، وهناك وُجود أمني مكثف، حتى لا يحدث زحام أو تكدسات، بالإضافة إلى مشاركة كبار السن، وحرصهم على ممارسة حقوقهم الدستوري، وهناك التزام من المواطنين جميعهم، ولا يوجد أي تجاوزات، سواء من الناخبين أو الوكلاء المرشحين.

وأكد المراسل، أنه في الأمس كان هناك وفد دولي، وأشاد بتنظيم العملية الانتخابية داخل محافظة الإسكندرية.