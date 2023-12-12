مواطن يوزع الشاي مجانا على الناخبين في إحدى لجان الجيزة: «بنفرح مع الناس»

صوته القوي الجهوري يسمعه جميع الناخبين أمام اللجان الانتخابية في مدرسة جمال عبد الناصر الثانوية بنات بالعجوزة، وهو يقول «الشاي ببلاش الشاي فري، تحيا مصر» ، لم يكن حديث الشاب ليروج لبضاعته فقط بل كان جادًا في تنفيذ ما يقوله فكان يبيع الشاي مجانًا حتى لو شرب الفرد مرات ومرات.

الوطن تحدثت إلى الشاب الثلاثيني موسى صاحب مشروع عربية مشروبات سخنة وقال «إنه سعيد جدا بمشاركة الناس أيام الانتخابات فهي أيام فرحة وبهجة وكمان رزق صحيح ببيع الشاي ببلاش بس الحمد لله بكسب من القهوة والنسكافيه».

وأضاف موسى أنه قام بالتصويت في لجنته الانتخابية في اليوم الأول من الانتخابات الرئاسية 2024، وبعدها حضر بعربيته أمام مدرسة جمال عبد الناصر الثانوية بالعجوزة فالحضور فيها كبير وأنه يروج لبضاعته أيضا والحمد لله رزق ربنا كتير وبكسب بالحلال.

وتحدث موسى عن مشروعه وهي عربية المشروبات السخنة وأنها كانت فاتحة خير عليه منذ 5 سنوات وأنه خريج كلية تجارة وقرر أن يكون له مشروعه الخاص وتزوج من عائده فكان يقف في الأيام العادية بجوار نادي الصيد، وأنه رزق منذ عدة أشهر بمولده الأول.

زيادة وعي الشباب

وتابع موسى أنه لاحظ في هذه الانتخابات زيادة الوعي لدي الشباب وأن الحضور من الشباب والفتيات كبيرا في اليوم الأول للانتخابات الرئاسية لأن الشباب بدأ يشعر بما يحدث من اضطرابات في الشرق الأوسط وأن الأهم هي نعمة الوطن والحفاظ عليه بالرغم من وجود صعوبات اقتصادية لكن يمكن لنا تجاوزها خلال الفترة المقبلة.

رسالة إلى الشباب

ووجه موسى رسالة للشباب بضرورة الحضور والمشاركة الإيجابية لأنها حق دستوري أصيل، وبغض النظر أن طبيعة الاختيار للمرشحين فأن المشاركة الإيجابية هي الأهم، وأن الذي ينكر المشروعات الكبيرة التي نفذتها الدولة خلال السنوات التي أعقبت ثورة يونيو هو إنسان جاحد ويخالف ضميره.