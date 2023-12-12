«عبدالرحمن» متطوع لمساعدة الناخبين في لجنة قصر الدوبارة: «مبسوط والناس بيدعولي»

منذ اليوم الأول للانتخابات الرئاسية 2024 وكان للشباب المصري دور ملحوظ سواء في المشاركة بالتصويت أو التطوع بغرض مساعدة المواطنين.

وكان للشاب عبدالرحمن عاطف البالغ من العمر 22 عاماً دوراً إيجابياً في الانتخابات الرئاسية 2024 وذلك من خلال الذهاب إلى المقر الإنتخابي بمدرسة قصر الدوبارة بشارع القصر العيني من أجل التطوع لمساعدة الناخبين أثناء العملية الانتخابية.

وعند سؤال عبدالرحمن عن سبب تطوعة في الانتخابات الرئاسية قال: «أنا أول مرة أنزل أتطوع في الانتخابات الرئاسية أو في أي انتخابات بشكل عام و السبب اللي خلاني أشارك السنة دي إن في واحد صاحبي شجعني على ده وخلاني أنزل معاه علشان نساعد الناس اللي جاية تنتخب».

ويعتبر عاطف أصغر متطوع في المقر الانتخابي بمدرسة قصر الدوبارة في ظل أنه لم يشارك من قبل في أي عمل تطوعي قائلا: «أنا عمري ما شاركت في أي عمل تطوعي ولا حتى في الجامعة علشان كدة مشاركتي في الانتخابات السنة دي مش هتتنسي أبداً أنا موجود هنا من أول يوم انتخابات ولحد النهاردة مع نهاية الانتخابات الساعة 9 بساعد كبار السن بدخلهم اللجة و ممكن أنظم طوابير الناخبين كمان أنا بيقي موجود في المدرسة من الساعة 7 الصبح»

كما أعرب عبدالرحمن عاطف عن سعادة بالانتخابات الرئاسية وأهمية مشاركة كافة فئات الشعب قائلا: «لازم طبعاً كل الناس تنزل وتشارك وخصوصاً الشباب اللي قدي لان ده مستقبلنا إحنا اللي لازم نحدد هيمشي إزاي وكمان التنظيم كويس جداً، وأنا مبسوط والناس بيدعولي».