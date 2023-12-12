مصرية أسترالية تستعيد ذكريات طفولتها في لجنة انتخابية بالمنوفية: الحنين للوطن

حرصت سيدة مصريّة تدعى سهير نعمان، 90 عامًا، وابنتها التي تحمل الجنسية الأسترالية، على الحضور إلى اللجنة الانتخابية بمدينة شبين الكوم بالمنوفية، بعد طلب نجلتها زيارة مدرسة الشهيد أحمد السرسي، التي درست بها في طفولتها.

استعادة ذكريات الماضي داخل لجنة انتخابية

وقالت سهير نعمان، إنّها جاءت اليوم إلى اللجنة الانتخابية حتى تشاهد ابنتها مدرستها التي تعلمت فيها قبل 51 عامًا، مشيرة إلى أن إحساسها لا يوصف بعد زيارتها إلى المدرسة، التي تزامنت مع ثالث أيام الانتخابات في محافظة المنوفية، مؤكدة أن الإقبال الكبير في الانتخابات لم يساعدها على التجول في كل أنحاء المدرسة.

أول زيارة لـ«سهير» إلى مصر منذ سنوات

وأضافت في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، «سعيدة جدًا إني بشوف مدرستي بعد العمر الطويل ده، وبنتي فرحانة أنها زارت مدرستي اللي اتعلمت فيها»، موضحة أنها أنهت دراستها بالمدرسة، والتحقت بالدبلوم، ثم سافرت إلى أستراليا وهذه أول زيارة لها لمصر منذ سفرها.