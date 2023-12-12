«فتيات من ذهب».. المرأة تفرض سيطرتها على لجان العباسية بانتخابات الرئاسة

كعادتها تفرض القوة الناعمة سيطرتها على المشاهد كافة في السنوات المنقضية، لتؤكد أهميتها وقدرتها على صناعة الفارق في جميع الأحداث، ما ظهر جليا في مشاركتهم الإيجابية بالمشهد الانتخابي، منذ يومه الأول وحتى الساعات الأخيرة قبل إسدال الستائر وبدء عملية الفرز.

سيدات وفتيات من جميع الأعمار المختلفة، سيطرن على المشهد كاملا منذ انطلاق التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، رافعين شعار «صوتك أمانة»، لذلك حرصن على المشاركة والتواجد منذ فتح اللجان أمام الناخبين، وذلك في منطقة العباسية التي تشمل العديد من اللجان الفرعية.

الانتخابات الرئاسية

في السنوات الماضية فرضت القوة النسائية نفسها بقوة في جميع الأحداث الوطنية، من خلال المشاركة والدعم إعلان و وجودها وتأثيرها في جميع الأحداث المختلفة، وأكدت هذا التأثير في المشاركة الحالية بانتخابات الرئاسة 2024.

وضمن الظهور النسائي المميز في انتخابات الرئاسة 2024، جاءت الشرطة النسائية التي تواجدت أمام اللجان منذ اللحظات الأولى للانتخابات، وحرصت على مساعدة الناخبين وإرشادهم وتسهيل عملية الوصول إلى اللجان.