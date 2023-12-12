أستاذ علوم سياسية: مشهد الانتخابات يليق بالمصريين

قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ علوم سياسية، إنّ مشاركة المصريين في اليومين الأول والثاني من العملية الانتخابية واستمرارها في اليوم الثالث، كان أمرا متوقعا، مؤكدًا أنّ المشاركة الإيجابية للمصريين في الانتخابات ترسم وجه العملية السياسية في مصر.

وأضاف فهمي، لـ«الوطن»، أنّ وصول نسبة مشاركة المصريين في الانتخابات لـ45% حتى الآن في أول يومين فقط وقبل انتهاء اليوم الثالث مؤشر مهم لارتباطه ببرنامج وطني مستمر خلال السنوات المقبلة، ويعكس رغبة المصريين في استمرار حالة الزخم السياسي التي يعيشها الشارع المصري.

ولفت أستاذ العلوم السياسية إلى أنّ مشاركة المصريين في الانتخابات شملت كل الفئات، وشهدت مشاركة من النساء والشباب وشرائح المجتمع المصري المختلفة، وهذا يعكس اهتمام الشعب بأكمله بهذا الاستحقاق الدستوري، مؤكدا أنّ مشهد الانتخابات يليق بالدولة المصرية والمصريين.