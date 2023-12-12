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انتخابات المصريين بالداخل

عضو بـ«النواب»: مصر دولة قوية والشعب يقف خلف القيادة السياسية

كتب:

شروق مراد
04:12 م | الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
النائب علاء عصام عضو مجلس النواب

النائب علاء عصام عضو مجلس النواب

قال النائب علاء عصام، عضو مجلس النواب، إن الانتخابات الرئاسية شهدت إقبالا كثيفا من المواطنين خلال الـ3 أيام، وتصدر النساء والشباب الطوابير أمام اللجان. 

وأضاف خلال مداخلته على قناة «أون»، أن مصر دولة قوية، والشعب حريص على الوقوف خلف القيادة السياسية، ويُعطي رسالة للعالم أن مصر دولة لا يستطع أحد فرض شروطه عليها.

وتابع عضو مجلس النواب أن هناك حالة فرح وحماس أمام مقرات اللجان الانتخابية، فالناخبون لديهم رغبة في المشاركة بشكل متواصل، وندعو الجميع للتصويت والمشاركة في اختيار المرشح الذي يرغب فيه.

عضو مجلس النواب: المشاركة في الانتخابات واجبة

ولفت عضو مجلس النواب إلى المشاركة في الانتخابات واجبة، بسبب المخاطر التي توجد على الحدود، لذا أعطى الشعب المصري رسالة للعالم، بأنه على قلب رجل واحد، ويقف مع الدولة في وجه المخاطر.

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