تراجع في إيرادات الأفلام بدور العرض خلال 24 ساعة.. كم بلغت؟

بدأت إيرادات الأفلام المصرية المعروضة في دور العرض في التراجع نسبيا، إذ سجلت أمس مليون و119 ألف جنيه، وفقا لتقرير الإيرادات اليومية الصادر عن الموزع محمود الدفراوي، مسؤول التوزيع في غرفة صناعة السينما.

ويحتفظ فيلم «شماريخ» بالصدارة في قائمة إيرادات الأفلام اليومية، إذ حقق إيرادات بلغت 948 ألف جنيه، يليه فيلم «بلوموندو» في المركز الثاني محققا إيرادات بلغت 48.7 ألف جنيه، وفي المركز الثالث فيلم «فوي فوي فوي» بـ34 ألف جنيه، أما فيلم «العميل صفر» وصلت إيراداته لـ 31.6 ألف جنيه.

«وش في وش» يتراجع إلى المركز السادس

وحقق فيلم «سنة أولى خطف» إيرادات بلغت 29.9 ألف جنيه، وتراجع فيلم «وش في وش» إلى المركز السادس بقائمة الإيرادات محققا 21.3 ألف جنيه، وفيلم «الخميس اللي جاي» حقق 2.4 ألف جنيه، أما في المركز الثامن جاء فيلم «البعبع» بـ1285 جنيها، يليه «حسن المصري» بـ1081 جنيها، وتذيل فيلم «أولاد حريم كريم» قائمة الإيرادات بـ679 جنيها.