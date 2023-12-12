أم تصطحب طفلتيها خلال إدلائها بصوتها: «جبت بناتي علشان أعلمهم ينتخبوا لما يكبروا»

حرصت شيرين رشوان، سيدة أربعينية على اصطحاب طفلتيها، أثناء مشاركتها في الانتخابات الانتخابات الرئاسية 2024، في لجنة ضمن دائرة مصر الجديدة، وهن يحملن أعلام مصر، وترتسم على وجوههن حالة من السعادة والبهجة.

«جبت بناتي معايا علشان يفرحوا ويتبسطوا ويعرفوا أنهم لما يكبروا لازم يروحوا ينتخبوا»، هكذا قالت «شيرين» لـ«الوطن»، موضحة أنه يجب ألا يقتصر المواطنون على الذهاب بمفردهم للانتخابات الرئاسية 2024 بل لابد أن يحرصوا على أخذ أطفالهم معهم ليتعلموا أهمية التصويت لبناء مستقبل أفضل لبلادنا.

وخرجت الفتاتان وهما في حالة من الفرحة عقب وضع أصابعهما في الحبر الفسفوري، لتخبرا والداتهما أنهما قامتا بالانتخاب مثلها.

المشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024

وقالت «رشوان» إن تواجدها في الانتخابات اليوم كان من الضروري بالنسبة لها، خاصة وأنها تراه واجب وطني وضروري لا يمكن أن يتم الاستهانة به، فهو القرار والصوت الذي سيتم من خلاله اختيار رئيس الجمهورية القادم، وبناء مستقبل أفضل لمصر في ظل ما يشهده العالم من تحديات.

وأكدت: «مينفعش أفضل قاعدة في البيت وأسيب حقي ومستقبل ولادي وبلدي»، مشيرة إلى أن حرصها على المشاركة في الانتخابات يأتي لضمان أمان الدولة وحمايتها خاصة من الأخطار التي تحيط بها في المنطقة، مؤكدة أن المصريين لن يسمحوا لحدوث ذلك.

وأوضحت أن هدفها الآخر هو تأمين مستقبل أبنائها وحمايتهم واختيار رئيس حقيقي قادر على مواجهة التحديات والمخاطر، وأثنت على دور الشرطة في تأمين الانتخابات الرئاسية 2024، خاصة وأن العملية الانتخابية تسير بسهولة ويسر وسرعة، كما أن المستشارين في اللجان يساعدون المواطنين لإتمام العملية الانتخابية على أكمل وجه.