محافظ القليوبية يشيد بإقبال المواطنين على اللجان في ثالث أيام الانتخابات

تابع عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم الثلاثاء، انتظام سير العملية الانتخابية بمدينتي العبور وشبين القناطر في اليوم الثالث للانتخابات الرئاسية 2024، حيث تفقد المحافظ لجان مدرسة عثمان بن عفان التجريبية لغات بشارع الصحافة بالحي التاسع، ومدرسة الـ70 متر للتعليم الأساسي بحي الشباب، وفي مدينة شبين القناطر تفقد مدرسة الشهيد رضوان الثانوية التجارية بنات، والمدرسة الرسمية التجريبية، ومدرسة أبوبكر الصديق الثانوية.

انتظام أجواء العملية الانتخابية

واطمأن «الهجان» على انتظام أجواء العملية الانتخابية بجميع اللجان، مع توفير سبل الراحة للمواطنين للإدلاء بأصواتهم في سهولة ويُسر، خاصة كبار السن وذوي القدرات الخاصة والسيدات، مناشدا المواطنين بالنزول والإدلاء بأصواتهم، موضحًا أنه تم توفير كل التسهيلات والإجراءات لجميع الناخبين، وتوفير أماكن استراحة لكبار السن وذوي القدرات الخاصة.

إقبال كثيف من قبل المواطنين

ورصدت غرفة العمليات بديوان عام المحافظة إقبالًا كثيفًا من المواطنين بجميع اللجان الانتخابية بالقليوبية، ومشاركة كافة أطياف المجتمع.

ومن جانبه، أشاد محافظ القليوبية بإقبال المواطنين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات مع الساعات الأولى من فتح باب اللجان، والتي تسير بمنتهى الرقي وبشكل طبيعي ومنظم دون أية معوقات، مما يؤكد عزم وإصرار الشعب المصري لاستكمال مسيرة التنمية وبناء مصر الحديثة.