عودة التصويت في الانتخابات بجميع اللجان بعد انتهاء ساعة راحة القضاة

عادت عملية التصويت في اللجان الانتخابية إلى عملها بعد التوقف لمدة ساعة لراحة القضاة، بحسب المدة المعلنة من الهيئة الوطنية للانتخابات، إذ بدأت الراحة في تمام الساعة الثالثة مساء، وانتهت في الرابعة، ليتوالى بعدها استقبال الناخبين حتى تمام التاسعة مساءً.

إقبال كبير من الناخبين

وشهدت اللجان الانتخابية على مستوى الجمهورية منذ الساعات الأولى لبدء عملية التصويت، إقبالًا كبيرًا من الناخبين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية.

متابعة الانتخابات

وحرصت الهيئة الوطنية للانتخابات على توفير جميع التيسيرات الخاصة بالعملية الانتخابية، بالتزامن مع انطلاق التصويت وبالتنسيق مع الجهات المعنية، وذلك من خلال غرفة عمليات مركزية مُنعقدة على مدار الساعة لمتابعة الانتخابات.

ويتنافس في الانتخابات الرئاسية 4 مرشحين وهم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، والمرشح الرئاسي فريد زهران، والمرشح الرئاسي حازم عمر، والمرشح الرئاسي عبدالسند يمامة.