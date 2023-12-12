«صدفة تعيد البهجة لقلبها».. أم شهيد تصوت داخل لجنة باسم ابنها في الغربية

حرصت حميدة المغاوري، والدة الشهيد السعيد حسين، أمين شرطة، والذي اُستشهد على ايدي الإرهابين بسيناء في عام 2016، على المشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024، والإدلاء بصوتها في لجنة تحمل اسم ابنها الشهيد.

«أنا سبت كل حاجة وجيت علشان خاطر بلادنا، وعلشان حق ابني الشهيد».. بتلك الكلمات عبرت حميدة المغاوري، صاحبة الـ66 عاما، عن فرحتها بمشاركتها في الانتخابات الرئاسية 2024، وأنها جاءت للإدلاء بصوتها من أجل ابنها وحقه، حيث اُستشهد على أيدي الإرهابيين في سيناء.

الانتخابات الرئاسية

الصدفة أثلجت قلب أم الشهيد، حيث جاءت بعد 8 سنوات من استشهاد ابنها إلى المدرسة التي تحمل اسمه، وتشارك في الانتخابات الرئاسية 2024، وتؤكد على استكمال مسيرة التنمية بعد أن نجاح مصر في القضاء على الإرهاب، مشيرة إلى ضرورة التفاف المصريين حول بلادهم، للحفاظ عليها.

وقالت، إن مصر مصر دولة قوية لا يستطيع أحد النيل منها، وكما استطاعت القضاء على الإرهاب فهي قادرة أيضًا على تجاوز كل الأزمات، وستصل إلى بر الأمان مع قيادتها الحكيمة، « أنا فرحانه بمصر واللي بيحصل فيها وحصل خلال الـ10 سنوات الماضية» مطالبة من كل المصريين المشاركة في الانتخابات الرئاسية.