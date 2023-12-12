«رياضة القليوبية» تنظم مسيرة شبابية لتشجيع المواطنين على المشاركة في الانتخابات

نظمت مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية مسيرة شبابية لحث وتشجيع المواطنين على المشاركة في الانتخابات الرئاسية، في اليوم الثالث للانتخابات الرئاسية بمشاركة قيادات المديرية وأعضاء الشعب البرلمانية وأندية التطوع والجوالة وأعضاء الكيانات الشبابية وأعضاء مراكز الشباب، وسط أجواء احتفالية وإقبال غير مسبوق للمواطنين خاصة الشباب.

تعزيز قيم المشاركة السياسية

وأشار الدكتور محمود الصبروط، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، إلى أن مسيرة الشباب والرياضة اليوم تأتي ضمن مجموعة من البرامج والأنشطة التي نفذتها مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية خلال الفترة ما قبل وأثناء العملية الانتخابية وفقا لخطة زمنية تنفيذا لتوجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بضرورة تكثيف البرامج والأنشطة التي من شأنها تعزيز قيم المشاركة السياسية وتثقيف الشباب.

تكثيف البرامج والأنشطة

وأوضح «الصبروط» أنه تم عقد اجتماعات تنسيقية لكل الكيانات الشبابية والشعب البرلمانية وأعضاء المشروعات القومية التي تنفذها وزارة الشباب والرياضة من أندية التطوع والكشافة والجوالة وغيرها، واجتماعات بأعضاء مراكز الشباب ومجالس الإدارات خلال الفترة ما قبل الانتخابات الرئاسية، بالإضافة لتنفيذ البرنامج القومي «انزل وشارك» وبرنامج «الكلمة كلمتك» التي تنفذها الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني، بالتعاون مع مديريات الشباب والرياضة بالمحافظات.

كما تم عقد المنتدى الأول للكيانات الشبابية بالقليوبية، لمناقشة خطط العمل لكل كيان وتوزيع الأدوار من خلال المشاركة في تنظيم ومساعدة الناخبين أمام مقر اللجان الانتخابية على مدار الثلاث أيام، مما كان له أثر كبير في الإقبال غير المسبوق ومشاركة الشباب في الانتخابات الرئاسية.

وأكد وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، أن الجهود التي تبذلها وزارة الشباب والرياضة في التثقيف السياسي وتدريب وتمكين الشباب في الآونة الأخيرة، كان له دور كبير جدا في المشاركة الفاعلة للشباب والإقبال غير المسبوق في الاستحقاقات الدستورية.