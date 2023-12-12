مسنة من قرية بالمنيا تحث المواطنين على المشاركة بالانتخابات: مصر عظيمة

حرصت سيدة مسنة على إلقاء كلمة للناخبين لحثهم على المشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024، أثناء تواجدها أمام اللجنة الانتخابية بقرية حلوة التابعة لمركز مطاي شمال محافظة المنيا.

المشاركة في الانتخابات واجب وطني

وقالت السيدة وتدعى عطيات حمدي، وهي تحمل الميكرفون وتجلس على كرسي متحرك، إن المشاركة في الانتخابات الرئاسية واجب وطني على كل مصري ومصرية، ولا بد على الجميع النزول للإدلاء بأصواتهم لاستكمال مسيرة التنمية، مشيدة بما تشهده مصر من تنمية حقيقية وأمان واستقرار، مقارنة بدول أخرى، مطالبة الجميع بالحفاظ على مصر بلد عظيم آمن ومستقر يتسع للجميع.

إقبال تاريخي من المواطنين في المنيا

وقال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إن اللجان الانتخابية بمراكز وقرى المحافظة تشهد إقبالاً تاريخيا من المواطنين من مختلف الفئات العمرية في ثالث أيام التصويت بالانتخابات الرئاسية 2024، مؤكدا أن هناك متابعة لحظية ومستمرة لسير العملية الانتخابية بغرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة برئاسته، وربطها بغرف العمليات برئاسة مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية وكذلك بغرف عمليات الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة ومديريات الخدمات.