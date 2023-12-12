برلمانيون: المصريون بعثوا رسالة إيجابية للعالم بمشاركتهم في الانتخابات

أعرب النائب أشرف أمين، عضو مجلس النواب، أن نسبة مشاركة المصريين الانتخابات الرئاسية ستكون الأكبر في تاريخ مصر لأن المصريين إذا قالوا صدقوا، مؤكدا أن السيدات والرجال وكل الأسر المصرية ومعهم أطفالهم تراصوا في حشود كبيرة وهائلة أمام اللجان الانتخابية، وبعثوا برسالة واضحة وحاسمة للعالم كله بأننا جمعيا على قلب رجل واحد لدعم الدولة المصرية.

وأشار إلى أن عظمة الشعب المصري وقدرته على الاختيار والتخطيط للمستقبل، تجلت عبر النزول للمشاركة بكثافة وقوة للتصويت، كما أن خروج ملايين المصريين للتصويت بانتخابات الرئاسة يؤكد أن دولة يونيو باقية وقوية ومتماسكة ضد الفوضى والإرهاب، ويدل على وعي المواطن وحرصه على دعم الدولة المصرية.

فيما أكد النائب أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أن مشاركة المصريين في الانتخابات الرئاسية مبشرة، وتعكس مدى وعي المصريين بأهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية، في هذا التوقيت بالغ الأهمية وأيضا إصرارهم على استكمال مسيرة البناء والإصلاح والتنمية وجني ثمار المشروعات الكبرى التي تبنتها الدولة المصرية لتحقيق تنمية شاملة وتوفير الحياة الكريمة لكل المصريين.

ووجه رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بالنواب، الشكر والتقدير لكل المصريين لحرصهم على المشاركة والإدلاء بأصواتهم في تلك الانتخابات المهمة، إدراكا منهم بأهمية دورهم الإيجابي في مسيرة بناء الوطن، كما وجه الشكر لجميع القيادات التنفيذية ووزارة الداخلية ورجال الشرطة البواسل، على الجهود التي يقوموا بها لتذليل أي عقبات أو تحديات وتقديم كل التسهيلات للناخبين والخروج بمشهد انتخابي يليق بمصر والمصريين.