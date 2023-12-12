«أماني» تُشارك في الانتخابات الرئاسية للمرة الأولى: «خفت على بلدي وبنتي»

حرصت أماني بطرس على المشاركة في الانتخابات الرئاسية للمرة الأولى، رغم رفضها المشاركة في الانتخابات البرلمانية أو الرئاسية خلال السنوات الماضية قائلة: «خفت بجد على بنتي وعلى الوطن مما يحيق به من مخاطر مٌحدقة من كافة الاتجاهات».

وأضافت: «إذا ما نظرنا حولنا فإن المنطقة المحيطة بنا مليئة بالصراعات، لذا فإني نزلت اليوم للإدلاء بصوتي رفقة زوجي وابنتي ملكة التي تبلغ من العمر 3 أشهر فقط، للمشاركة في حماية الوطن وكتابة المستقبل».

المشاركة في الانتخابات

وأشارت «أماني» خلال حديثها لـ «الوطن»، أنها لم تكن مٌهتمة قبل ذلك بالمشاركة في أي حدث سياسي إلا أنها أدركت أن المشاركة هذه المرة مُختلفة نظرا للظروف الحالية التي تمر بها المنطقة، وما يستلزمه ذلك من الحرص على الإدلاء بالصوت كونه سيكون فارقا في الحفاظ على مقدرات هذه الدولة وسط المخاطر الكبيرة التي تواجهها.

مستقبل البلاد

وعلى عكس أماني، أكد زوجها ميلاد عيد عبد الشهيد، أنه حريص على المشاركة في كافة الانتخابات سواء البرلمانية أو الرئاسية، إلا أن تلك المرة كانت المشاركة حتمية نظرا للظروف التي تحيط بمنطقة الشرق الأوسط، موضحا أنه يعلم جيدا أن صوته سيكون فارقا في صناعة مستقبل مصر.

وتابع: «مشاركتي في الانتخابات الرئاسية 2024 تٌعني أنني مشارك في صنع مستقبل هذا الوطن لـ 6 سنوات مقبلة»، مشيرا إلى أن الانتخابات الرئاسية الحالية شهدت إقبالا كبيرا من المواطنين المصريين للإدلاء بأصواتهم.