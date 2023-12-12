عماد الدين حسين: توقعات بنسبة تصويت غير مسبوقة مع نهاية اليوم الأخير

قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، إن المشاهد الثلاثة الرئيسية بالانتخابت الرئاسية 2024، المشهد الأول هو الماكينة الحزبية القوية، التي تقف خلف المرشحين الأربعة، وهو ما أدى الى نزول المرشحين بقوة، وإقبال شديد من الناخبين، وتوافد الناخبين حتى قبل أن تفتح اللجان أبوابها، مؤكدا أن البداية القوية كان لها تداعيات فيما بعد.

وأضاف «حسين» في حوار على شاشة «extra news»، أن المشهد الثاني، هو المؤتمر الصحفي الذي عقده المستشار أحمد بنداري أمس الساعة 5 مساء، الذي أعلن فيه أن نسبة التصويت بلغت 45%، لافتا إلى أن هذه النسبة تعد تطورا مهما جدا، حيث أنه خلال يوم ونصف فقط، سجلت الهيئة رقما غير مسبوق مقارنة بالوقت، لذا من المتوقع أن تزيد النسبة بصورة كبيرة بعد إغلاق اللجان أبوابها في تمام التاسعة مساء اليوم، وربما تسجل رقما قياسيا لم تحدث بالانتخابات الرئاسية من قبل.

وأردف، أن المشهد الثالث عدم حدوث أي مشكلات أو معوقات، حيث سجلت الانتخابات ارئاسية 2024 عدم حديث أي من حملات المرشحين عن أي معوقات لأول مرة.