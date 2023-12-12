«حماة الوطن»: تنوع برامج مرشحي الرئاسة منح الناخبين فرص جيدة للاختيار

قال الدكتور أحمد العطيفي أمين تنظيم الجمهورية لحزب «حماة الوطن»، ورئيس غرفة عمليات الحزب للانتخابات الرئاسية، إن المشهد الانتخابي المصري غير مسبوق، من حيث الزخم وتنوع المرشحين وبرامجهم الانتخابية.

أشاد «العطيفي» لـ«الوطن»، بالوعي الذي أظهره المصريون خلال أيام التصويت الثلاثة، لافتا إلى أن المرشحين للرئاسة قدموا برامج انتخابية متنوعة أنتجت اختيارات متعددة أمام الناخب، ولأول مرة يترشح 3 من رؤساء الأحزاب لها تمثيل برلماني مميز، لانتخابات الرئاسة، أمام المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، الذي يحظى بدعم أحزاب قوية برلمانيا وشعبيا، وكان ذلك دافعا للإقبال غير المسبوق على الانتخابات.

أوضح أن غرفة عمليات حزب «حماة الوطن»، لم ترصد أي خروقات خلال أيام الانتخابات، موضحاً أن الغرفة رصدت السماح لكل المنظمات الحقوقية بممارسة عملها بحرية تامة، فضلاً عن وجود اهتمام إعلامي واسع بالانتخابات الرئاسية المصرية على المستويات كافة «محلية وإقليمية ودولية».

أكد «العطيفي» أن الأحزاب السياسية وفي مقدمتها «حماة الوطن» كان لها دور فعال في هذا الاستحقاق الذي شهد نسب إقبال كبيرة في ظل انتخابات تشهد تعددية حزبية معبرة عن كل الأطياف المصرية.