أستاذ إعلام يشيد بتغطية «المتحدة» للانتخابات الرئاسية: متزنة وموضوعية

أشاد الدكتور حسام النحاس، أستاذ الإعلام بجامعة بنها، بتغطية الإعلام المصري للانتخابات الرئاسية، وعلى وجه التحديد إعلام الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، مؤكداً أنها قدمت تغطية مباشرة وحصرية بالصوت والصورة من مختلف اللجان الانتخابية على مستوى الجمهورية ساهمت في رفع الوعي لدى المواطن.

تغطية الشركة المتحدة

ووصف أستاذ الإعلام في حديثه لـ «الوطن»، تغطية الشركة المتحدة للانتخابات الرئاسية بأنها الأفضل والأكثر التزاما بالقواعد والمعايير المنظمة للتغطية الإعلامية للانتخابات الرئاسية، موضحا أن هذه التغطية لم تبدأ من اليوم بل منذ فتح باب الترشح لانتخابات الرئاسة.

وقال الدكتور حسام النحاس، إن الشركة التزمت بالمعايير كافة حيث قدمت تغطية متوازنة ووقفت على مسافة واحدة من جميع المرشحين، وأعطت المساحة الكافية والمتساوية لكل مرشح وحملته الانتخابية، وحرصت على تغطية فعاليات حملات المرشحين والتعريف ببرامجهم الانتخابية.

التغطيات الإعلامية

وأضاف أن منح المرشحين 100 دقيقة إعلامية على الهواء من قبل الشركة المتحدة أثرى العملية الانتخابية، وكل هذه الجهود أدت في النهائية إلى زيادة الإقبال على اللجان الانتخابية: «أثبتت أنها شركة رائدة في التغطيات الإعلامية من خلال ما تقدمه من إعلام موضوعي ومتزن ساهم في الإقبال الكبير على الانتخابات».

وأشار إلى أنها لعبت دورا مهما في التعريف بالهيئة الوطنية للانتخابات ودورها وقانونها، وتغطية جميع مؤتمراتها التي ردت خلالها على استسفارات المواطنين بشأن العملية الانتخابية.