رئيس محكمة أمن الدولة العليا الأسبق يشيد بالمشهد الانتخابي

أشاد المستشار عمرو عبدالرازق، رئيس محكمة أمن الدولة العليا الأسبق، بالمشهد الانتخابي هذا العام.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية عبر قناة المحور، أن المصريين أكدوا الدور الرائع والمميز الذي يضطلع به في خدمة الوطن، مسهمًا بشكل فعال في تعزيز رفاهية المواطنين، وبناء مستقبل واعد للأجيال القادمة.

وقال الدكتور عمرو عبدالرازق، إن الانتخابات الرئاسية شهدت هناك العديد من التيسيرات المقدمة لكبار السن والشباب، وللأشخاص ذوي الإعاقة داخل اللجان الانتخابية، لافتة إلى أن هذا ما ساهم في زيادة إقبالهم على التصويت من ناحية، وكذلك تحفيزهم على المشاركة من ناحية أخرى.