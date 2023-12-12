رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

انتخابات المصريين بالداخل

رئيس محكمة أمن الدولة العليا الأسبق يشيد بالمشهد الانتخابي

كتب:

مريم جاد
07:58 م | الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
رئيس محكمة أمن الدولة العليا الأسبق

رئيس محكمة أمن الدولة العليا الأسبق

أشاد المستشار عمرو عبدالرازق، رئيس محكمة أمن الدولة العليا الأسبق، بالمشهد الانتخابي هذا العام.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية عبر قناة المحور، أن المصريين أكدوا الدور الرائع والمميز الذي يضطلع به في خدمة الوطن، مسهمًا بشكل فعال في تعزيز رفاهية المواطنين، وبناء مستقبل واعد للأجيال القادمة.

وقال الدكتور عمرو عبدالرازق، إن الانتخابات الرئاسية شهدت هناك العديد من التيسيرات المقدمة لكبار السن والشباب، وللأشخاص ذوي الإعاقة داخل اللجان الانتخابية، لافتة إلى أن هذا ما ساهم في زيادة إقبالهم على التصويت من ناحية، وكذلك تحفيزهم على المشاركة من ناحية أخرى.

اقرأ المزيد:

حزب «أبناء مصر»: مشهد الانتخابات الرئاسية 2024 يُدرس في التاريخ

محافظ البحر الأحمر يتابع سير الانتخابات الرئاسية 2024

أحمد الدريني يُدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024

الدكتور محمود مسلم يُدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024

عضو «رجال الأعمال المصريين» تدلي بصوتها في الانتخابات الرئاسية 2024

وفاء عامر تدلي بصوتها في الانتخابات الرئاسية 2024 (صور)
بقلم مريم جاد