«الوطنية للانتخابات»: السماح للإعلاميين الحاملين لتصاريح بحضور عملية الفرز

قال المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، ورئيس غرفة العمليات المركزية لمتابعة تصويت المصريين بالداخل، إن الإعلاميين الحائزين على تصاريح مسموح لهم بالتغطية الإعلامية، والحضور والإطلاع على مجريات الأمور، دون الإعاقة على عملية الفرز.

وأضاف «بنداري»، خلال مؤتمر صحفي مع ممثلي وسائل الإعلام الأجنبي، وعرضته قناة «إكسترا نيوز»، أن اللجنة العامة تعلن الحصر العددي، لتقوم بعد ذلك الهيئة الوطنية للانتخابات باستلام العملية الانتخابية.

وأردف، أن لجنة الفحص تقوم بمراجعة كل الأوراق، والتي تقوم بدورها بعمل تقرير تنهي فيه إلى نتيجة تعرض على مجلس الإدارة، الذي يقر هذه النتيجة ثم يصدر قرارا من مجلس الإدارة بإعلان هذه النتيجة.