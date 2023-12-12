«انزل وخليك إيجابي».. قصيدة لـ«سوهاجي» يحث المواطنين على المشاركة بالانتخابات

وقف أحمد خليل السوهاجي، صاحب الـ70 عامًا، ابن محافظة سوهاج والشهير بالعامل المثقف، أو الشاعر الأمي، عضو رابطة الأدب والشعراء بقصر ثقافة سوهاج، ورابطة الزجالين بالصعيد، أمام اللجان الانتخابية بمحافظة سوهاج يدعو الجميع للمشاركة بالانتخابات الرئاسية 2024 مسنين وشباب، والإدلاء بأصواتهم كحق دستوري لهم، بكلمات قصيدة كتبها خصيصا للحث على المشاركة.

عامل سوهاج المثقف يدعو للمشاركة السياسية

واشتهر عامل سوهاج المثقف وفق حديثه لـ«الوطن»، بإلقاء الشعر العامي والفصحى بالمناسبات الوطنية والدينية المختلفة، حيث حصل على محو الأمية بعمر كبير ليحترف الشعر والكتابة، وأصدر عدة كتب قبل خروجه على المعاش كعامل بجامعة سوهاج.

قصيدة تدعو المواطنين للمشاركة بالانتخابات الرئاسية

وأضاف: «حبيت الناس كلها تنزل تشارك وتقول رأيها، وكنت بشارك بالمؤتمرات والندوات التي تدعو للمشاركة، عشان نختار مستقبل بلدنا بعيدًا عن العزوف السلبي، وكتبت قصيدة من 12 بيتا، بعنوان انزل وخليك إيجابي» منها:

متقولش أنا مالي أنا قافل بابي

مصر الغالية هي بلدنا خيرها لينا ولأولادنا

والصندوق هو المصير دا الصندوق ميعرفش يحابي

بلدنا في القرآن مذكورة والسياسة مش لعبة وكورة

مصر قوية برجالتها ودائما مرفوعة رايتها