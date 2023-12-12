سحب مياه الأمطار من شوارع القاهرة والجيزة

أعلنت شركتا القاهرة والجيزة لمياه الشرب والصرف الصحي، سحب مياه الأمطار المتساقطة على المحافظتين.

أكد المهندس عادل حسن رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي بالقاهرة الكبرى، نشر المعدات على كل الطرق والمحاور الرئيسية والميادين العامة بمحافظة القاهرة، وفقًا لبيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

أمطار متفاوتة على بعض المناطق

أشار إلى أن مناطق مدينة نصر، وصلاح سالم، والزيتون، شهدت سقوط أمطار تفاوتت شدتها ما بين خفيفة إلى متوسطة، وجارٍ التعامل وسحب مياه الأمطار المتساقطة فيها.

التعامل مع مياه الأمطار

من جانبه، قال المهندس منصور بدوي رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، إن معدات الشركة تعاملت مع مياه الأمطار بمناطق الرماية، والطريق الصحراوي، وطريق الفيوم، بمحافظة الجيزة، إذ سقطت أمطار خفيفة، وجرى التعامل الفوري معها.