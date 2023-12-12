مد فترة الاقتراع في لجنة المغتربين بالشروق بسبب كثافة الإقبال

استمر إقبال المواطنين على لجان الاقتراع في مدينة الشروق حتى الدقائق الأخيرة لليوم الثالث من الانتخابات الرئاسية 2024، خاصةً لجنة المغتربين، التي شهدت إقبالا كثيفا واصطفاف المواطنين أمام أبوابها منذ ساعات الصباح الأولى لليوم الأخير.

تزاحم أمام لجنة المغتربين

ونظرا لوجود العديد من المواطنين أمام لجنة المغتربين بمدينة الشروق في مدرسة الطبري - لجنة فرعية رقم 11، قررت اللجنة العامة لمدينة الشروق مد فترة الاقتراع حتى بعد الساعة التاسعة مساء، ولم تحدد اللجنة توقيتا معينا للمد، ويتوقع المسؤولون أن تظل أبواب اللجنة مفتوحة إلى أن ينتهي العدد الموجود أمام اللجنة.

الانتخابات الرئاسية 2024

والجدير بالذكر أن الانتخابات الرئاسية 2024، بدأت في يوم الأحد الماضي الموافق 10 من شهر ديسمبر الجاري، واستمرت لمدة 3 أيام، بحيث تنتهي اليوم، الثلاثاء الموافق 12 من الشهر ذاته، أما عن مدة التصويت فاستمرت لمدة 12 ساعة على مدار أيام الاقتراع الماضية، حيث كانت تبدأ في تمام التاسعة صباحا وتنتهي في تمام التاسعة مساء.