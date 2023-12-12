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انتخابات المصريين بالداخل

رئيس لجنة المتابعة بالغربية: جميع اللجان مغلقة حاليا ويجري التجهيز للفرز

كتب:

أحمد العانوسي
09:52 م | الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
سلمان في مؤتمر صحفي للهيئة الوطنية للانتخابات

سلمان في مؤتمر صحفي للهيئة الوطنية للانتخابات

قال المستشار مؤمن سلمان، رئيس لجنة المتابعة بالغربية، إن المحافظة بها 14 لجنة عامة، و633 لجنة فرعية، وتم إغلاق جميع اللجان، وجار التجهيز لعملية الفرز، ولم توجد أي نوع من الشكاوى في اللجان.

وأضاف في مؤتمر صحفي للهيئة الوطنية للانتخابات، بشأن سير عمليات التصويت، نقلته قناة «إكسترا نيوز»، أنه جار التجهيز لعملية الفرز، مؤكدًا أن المشهد الانتخابي مشرف، ويستحق أن نفخر به أمام العالم كله، وذلك بسبب الإقبال غير المتوقع على اللجان الانتخابية. 

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