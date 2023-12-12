تعطيل الدراسة في شمال سيناء غدا بسبب سوء الأحوال الجوية

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة شمال سيناء، أنّ غدًا الأربعاء، إجازة استثنائية بمدارس شمال سيناء في جميع الإدارات والمراكز، بناءً على تعليمات اللواء محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء.

وقال محافظ شمال سيناء، في بيان، إنه تقرر تعطيل اليوم الدراسي غدًا الأربعاء، وجرى إخطار مديرية التربية والتعليم بتعطيل الدراسة، خوفًا على التلاميذ، بعد إعلان الأرصاد الجوية أنً غدًا سوف يكون ماطرًا بمدن وقرى المحافظة.

وأوضح بيان المديرية، أنّ الإجازة تشمل المدارس الابتدائية والإعدادية والثانوية بجميع أقسامها والحضانات، عدا الإدارات الحكومية التعليمية والمديرية، فهي تعمل بشكل طبيعي، ما عدا المأموريات الخاصة بالمدارس.

رياح باردة وأمطار غزيرة بشمال سيناء

وكان المرصد المناخي بمجلس مدينة العريش، قد أعلن أنّ غدًا، ستشهد المنطقة غيوما كثيفة، وتساقط أمطار غزيرة، وسترتفع أمواج البحر إلى أعلى معدلاتها بسبب نشاط الرياح الباردة.